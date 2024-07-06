Televizyon ekranlarında her gün bir çok yapım total ve AB sıralamasında birinci olabilmek için yarışıyor. Dün akşam da yerli ve yabancı sinema filmeri, yarışma programları ve daha bir çok yapım izleyicisi ile buluştu. İşte, 5 Temmuz Cuma gününün reyting birincisi!