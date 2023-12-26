'Doctor Who' ve 'Emmerdale' gibi birçok projede rol alan Richard Franklin'den acı haber geldi. Franklin'in 87 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Yapılan açıklamada ünlü oyuncu, Noel Günü sabahı huzur içinde vefat ettiği ve uzun süreli bir hastalıkla mücadele ettiği duyuruldu.

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"MİRASININ KALICI OLACAĞINI BİLİYORUZ"



Richard Franklin'in bir sözcüsü, "Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cömertliği, yaratıcı ruhu ve harika hikâye anlatıcılığıyla onu sevgiyle hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, "Aile dışında da, her yaştan izleyiciyi memnun ettiği uzun soluklu televizyon ve tiyatro kariyeriyle hatırlanmaktadır. Bu ona büyük keyif veriyordu ve mirasının kalıcı olacağını biliyoruz" denildi.



Ailesi, ünlü oyuncunun cenaze törenine ilişkin ayrıntıların zamanı geldiğinde paylaşılacağını duyurdu.