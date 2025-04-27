'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Richard Gere, Filistinli şair Mahmud Derviş'in 'Başkalarını Da Düşün' şiirini okuyarak Filistinlilere destek oldu. Gere; "Kendi savaşının içindeyken bile başkalarını düşün. Barış isteyenleri unutma" dizelerini seslendirdi.

Richard Gere, kaydettiği videoda; "Evine dönerken başkalarını düşün. Kamplardaki insanları unutma. Uyuyacak yeri olmayanları düşün. Konuşma hakkını kaybetmiş olanları düşün. Uzaktakileri düşünürken, kendini düşün ve 'karanlıkta bir mum olsaydım' de" dizelerini okudu.

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Mahmud Derviş'in şiiri, insanların sahip oldukları için minnettar olmaya ve aynı zamanda daha az şanslı olanlara da yardım etme mesajı olarak yorumlandı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentini 2017'de ziyaret eden Richard Gere, kentteki durumu Jim Crow dönemi ABD'sinin güneyindeki ayrımcılığa benzetmişti.