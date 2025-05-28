Rıdvan Dilmen: Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Süper Lig'de sezon genelini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu nedir? Her hafta farklı kadroyla oynaması. Galatasaray'da doğru bulduğumuz nedir? Her hafta hemen hemen aynı 11 ile oynaması. Kadro istikrarı sezon için ve oynanan oyun için önemli. Hafta başında Galatasaray'ın kadrosunu bilirken, Fenerbahçe'ninkini bilemiyorduk. PSG ve Bayern Münih'in yaptığı gibi ligde dominasyon sağlamanın sebebi kadro istikrarıdır.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe'nin en çok eleştirildiği konu nedir? Her hafta farklı kadroyla oynaması. Galatasaray'da doğru bulduğumuz nedir? Her hafta hemen hemen aynı 11 ile oynaması. Kadro istikrarı sezon için ve oynanan oyun için önemli. pic.twitter.com/NaeEyrvkr6 — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2025

Okan Buruk, Türkiye'nin bütün şehirlerini biliyor, medyayı biliyor, federasyonu biliyor ve iyi futbolcuydu. Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı. Altyapıdan oynayıp hem A takımda şampiyonluk görüp hem antrenör olup da 3 kere şampiyonluk yaşayan başka bir sporcu yoktur. Dünyada bu başarıya ulaşan sadece Guardiola'yı biliyorum.

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Okan Buruk, Türkiye'de emsali olmayan bir olay yaptı. Altyapıdan oynayıp hem A takımda şampiyonluk görüp hem antrenör olup da 3 kere şampiyonluk yaşayan başka bir sporcu yoktur. pic.twitter.com/gVGYRWifct — HT Spor (@HTSpor) May 28, 2025

Galatasaray'ın kadrosunda sezonluk müthiş bir rotasyon var. Galatasaray'ın geçen sezonki kadrosu kalsaydı bu takımın enerjisi Trabzonspor, Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin şampiyonluktan sonraki yılı gibi olabilirdi. Okan hoca sezon rotasyonu yapmış. Okan Buruk takımın şampiyonluk açlığını bitirmemiş.