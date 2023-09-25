Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için puanı tahmini!

"Aslında beklediğimden daha zor kazandılar, ben daha kolay kazanır Fenerbahçe sanıyordum. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu en fazla 4 kez mağlup olur. Seri yakalayacağını düşünüyordum zaten. Milli maça kadar tüm maçları kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin"

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"TARİHİN EN GÜÇLÜ 3 KADROSUNDAN BİRİ"

"Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. 2023-2024 sezonunda en değerli maçı Twente maçı oldu Fenerbahçe'nin."