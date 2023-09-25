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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için puanı tahmini! - Fenerbahçe Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için puanı tahmini!

        Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor galibiyeti sonrası Fenerbahçe'nin oyununu değerlendirdi ve sarı-lacivertliler için puan iddiasında bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:58
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        Rıdvan Dilmen, TV8,5 ekranlarında Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

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        Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla 4 kez mağlup olacağını öne süren Rıdvan Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin ilk yarıda toplayacağı puanla ilgili de tahminde bulundu.

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        "İLK YARIDA 47-48 PUAN TOPLARLAR"

        "Kıran kırana bir maç izledik. Uzun yıllardır olmayan 5'te 5'i yaptı Fenerbahçe. İki kez olmuş daha önce. Biraz hesap yaptığımız zaman 47-48 puan civarı yapabilirler sezonun ilk yarısında."

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        "BEKLEDİĞİMDEM DAHA ZOR KAZANDILAR"

        "Aslında beklediğimden daha zor kazandılar, ben daha kolay kazanır Fenerbahçe sanıyordum. Fenerbahçe'nin güçlü kadrosu en fazla 4 kez mağlup olur. Seri yakalayacağını düşünüyordum zaten. Milli maça kadar tüm maçları kazanabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin"

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        "TARİHİN EN GÜÇLÜ 3 KADROSUNDAN BİRİ"

        "Bu takımın geçmiş yıllara göre bu kadar çok transfer yaptığı sezonlar oldu ama tarihinin en güçlü kadrolarından biri yaptığını görmemiştik. En iyi 3 kadrosundan birisi. Sadece 11 olarak değil geniş kadro olarak görelim. 2023-2024 sezonunda en değerli maçı Twente maçı oldu Fenerbahçe'nin."

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        "İKİ KUPAYI DA VERSELER LİGİ ALAYIM DERLER"

        "Fenerbahçe'nin Avrupa'yı ligden daha geride gördüğünü düşünüyorum ben. İkisini verseler ligi alayım derler. Konferans Ligi'ndeki maçı düşünmüyorlar şuanda mesela."

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        "ARTIK TUTANIN DA ATANIN DA İYİ"

        "Bugün sahaya çıkan 11 şampiyonluğa oynar söyleyelim. Livakovic ülkesinde her yıl şampiyonluğa oynayan bir karakter olduğunu gösterdi. İlk yarıda çıkardığı top sezonun ilk 10'una girecektir. Artık tutanın da iyi. Aç santraforun da var. Bu da seni sezon başından beri 12'de 12 yaptırıyor"

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        "GALATASARAY'IN GEÇEN SEZON YAPTIĞI GİBİ"

        "Fenerbahçe 5 maç yaptı ligde ve 4'ünü tek farklı kazandı. Tıpkı Galatasaray'ın da geçen sezon yaptığı gibi. İsmail hocaya helal olsun iyi işler yapıyor. Hakemler de çok rahat Fenerbahçe maçları yönetiyor artık."

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