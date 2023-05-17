Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi!

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. İşte Dilmen'in sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yüzde Yüz Futbol programında, İstanbulspor - Galatasaray karşılaşması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    "Fenerbahçe, Trabzonspor'a puan kaybederse Galatasaray cumartesi günü şampiyonluğunu ilan eder. 0-0 bitse de yeterli oluyor. Zaten Fenerbahçe kaybederse Galatasaray bu ikramı kaçırmaz."
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Karagümrük ve İstanbulspor'un stadı yok. Bu takımlar için büyük dezavantaj oluyor. Galatasaray sabaha kadar oynasa İstanbulspor'u yenerdi. Kalesinde hemen hemen hiç tehlike yaşamadı. Muslera'nın en rahat oynadığı maçtı. Kasımpaşa'nın kazanmasıyla birlikte İstanbulspor için kolay olmayacak.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Galatasaraylı oyuncuların motivasyonu oldukça yüksekti. Icardi ve Kerem müthiş bir oyun çıkardı. Ceza sahası içinde çok iyi oyuncular gördüm. Tamam Jardel falan çok daha golcüydü ama Icardi dilediği zaman dünyanın en hızlı adamı oluyor. Çok hızlı düşünüyor, arkada da gozü var gibi. Tam bir ceza sahası forveti. Bütün takım muazzam oynadı. Harika bir coşkusu vardı.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ın 11'ine baktığımızda cezalı olduğu için sadece Boey yoktu. Kimin oynayacağı belli. Maçı hak ederek kazandı. En az 2 gol daha atmalıydı. 10 kişi kalmasına rağmen oyundan kopmadı. Sergio Oliveira'nın muhtemel bir problemi oldu. İlk yarı gayet iyi oynamıştı.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    "Bana göre Nelsson ile Eze'nin pozisyonunda penaltı verilmeliydi. Topa önce Nelsson yükseliyor. Benim şahsi görüşüm penaltı. Rashica için verilen penaltı pozisyonuna da soru işareti bırakıyorum. Her yoruma açığım."
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Ben Okan Hocanın Zaniolo ile gelecek sezon çalışacağını hiç düşünmüyorum. Çok yetenekli, Rashica'ya göre kariyeri daha iyi olabilir ama kırmızı kartlık çok fazla pozisyonu var. Burada maç kaybedilseydi Zaniolo bunu Okan hocaya atar. Oynamadığım için ben böyleyim diyebilir. Hocasına serzenişte bulunur. Nicolo Zaniolo 2 hafta 11'de başlasaydı bu hareketi yapmazdı. O da kada bitirmiş olayı.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Zaniolo, Okan Buruk ile ilgili bir süreç var. Okan hoca seneye olursa Zaniolo ile çalışır mı bilmiyorum. Gomis seneye Galatasaray'da olmaz, olmamalı da zaten. Artık Galatasaray yenilik yapmak zorundadır. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı olmak istiyorsa Icardi'yi hemen almalı.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Kazanan her zaman haklıdır. Kötü günler geçirmesine rağmen başarılı sonuçlar alıyorlar. Son iki haftayı pozisyon vermeden bitirdiler. Biz 4 gün sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşabiliriz.
  • Rıdvan Dilmen'den İstanbulspor - Galatasaray maçı değerlendirmesi! "Zaniolo ile devam etmez!" - Galatasaray haberleri

    Galatasaray gelecek sezon bir tık daha diri olmak zorunda. Samimi olarak düşündüğü zaman Okan hoca 28 yaşındaki Mertens'i sahada görmek ister. Zaniolo, gelecek sezon Galatasaray'da kalmaz. Ben kalacağını düşünmüyorum.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.