Ben Okan Hocanın Zaniolo ile gelecek sezon çalışacağını hiç düşünmüyorum. Çok yetenekli, Rashica'ya göre kariyeri daha iyi olabilir ama kırmızı kartlık çok fazla pozisyonu var. Burada maç kaybedilseydi Zaniolo bunu Okan hocaya atar. Oynamadığım için ben böyleyim diyebilir. Hocasına serzenişte bulunur. Nicolo Zaniolo 2 hafta 11'de başlasaydı bu hareketi yapmazdı. O da kada bitirmiş olayı.