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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Son dakika: Rıdvan Dilmen'den sürpriz iddia: Play-off sistemine geçilebilir - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen'den sürpriz iddia: Play-off sistemine geçilebilir

        Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini iddia etti. İşte Dilmen'in sözleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 11:18
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        Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta yayınlanan %100 futbol programında flaş bir iddiada bulundu.

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        Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

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        PLAY-OFF İDDİASI

        Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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        "BU SİSTEME DOĞRU GİDİYOR"

        Sözlerine devam eden Dilmen, "4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.

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