Rıdvan Dilmen'den sürpriz iddia: Play-off sistemine geçilebilir
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini iddia etti. İşte Dilmen'in sözleri...
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5'ta yayınlanan %100 futbol programında flaş bir iddiada bulundu.
Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.
PLAY-OFF İDDİASI
Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor." ifadelerini kullandı.