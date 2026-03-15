Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçın ilk bölümünde statik kaldıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "İlk yarıda çok statik oynadık. Devrede de konuştuk. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik ve golü bulduk. Zor bir deplasmanda iyi oynayan bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

"NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

Performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum bu kulüp için. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

OLAİTAN AÇIKLAMASI

Takım içindeki uyuma dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, "Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var. Ben ona, o bana yardımcı oluyor. Takım olarak iletişimimiz çok iyi. Arkadaşlığımız çok iyi olduğu için takım performansı da artıyor." sözlerini sarf etti.

Rıdvan Yılmaz, takım olarak gelişimlerini sürdürmek istediklerini belirterek sözlerini tamamladı:

"Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."