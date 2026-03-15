Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz - Beşiktaş Haberleri

        Rıdvan Yılmaz: Galip geldiğimiz için mutluyuz

        Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Sonuçtan dolayı mutlu olduklarını belirten Yılmaz, "Zor bir deplasmanda iyi oynayan taraf bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 23:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Beşiktaş'ın oyuncularından Rıdvan Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

        "GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

        Maçın ilk bölümünde statik kaldıklarını belirten Rıdvan Yılmaz, "İlk yarıda çok statik oynadık. Devrede de konuştuk. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik ve golü bulduk. Zor bir deplasmanda iyi oynayan bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

        "NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

        Performansı hakkında da konuşan genç oyuncu, "Çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum bu kulüp için. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

        OLAİTAN AÇIKLAMASI

        Takım içindeki uyuma dikkat çeken Rıdvan Yılmaz, "Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var. Ben ona, o bana yardımcı oluyor. Takım olarak iletişimimiz çok iyi. Arkadaşlığımız çok iyi olduğu için takım performansı da artıyor." sözlerini sarf etti.

        Rıdvan Yılmaz, takım olarak gelişimlerini sürdürmek istediklerini belirterek sözlerini tamamladı:

        "Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        'Netanyahu öldü' iddialarına yanıt
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Beşiktaş'ın deplasman performansı iç sahayı geçti!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Beşiktaş ikinci yarıda açıldı!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Bursa'da korkunç kaza! Bisikletli havaya savuruldu!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
