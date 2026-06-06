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        Haberler Magazin Rıdvan Yılmaz ve Betül Şekerci nişanlandı - Magazin haberleri

        Rıdvan Yılmaz ve Betül Şekerci nişanlandı

        25 yaşındaki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu Betül Şekerci ile aile arasında düzenlenen törenle yüzük taktı. Şekerci'yi istemeye giden isim ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oldu

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        "Rıdvan'a kız istemeye gideceğim"

        Beşiktaş'ın futbolcusu Rıdvan Yılmaz ve Betül Şekerci, evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktı. Aile arasında yapılan törene dair ilk fotoğraflar, çiftin yakınları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

        Nişan merasimi öncesinde Beşiktaş Kulübü, İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Törende konuşan Başkan Serdar Adalı, Rıdvan Yılmaz'ın kız isteme törenine katılacağını belirtti.

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        "BUGÜN RIDVAN'IN HAYIRLI BİR İŞİ VAR"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Bugün Rıdvan'ın hayırlı bir işi var, sürekli mesaj atıp duruyor. Bana soracağınız başka bir soru yoksa cevaplayıp hemen gitmek istiyorum; çünkü Rıdvan'a kız istemeye gideceğim.

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        #Rıdvan Yılmaz
        #Betül Şekerci
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