        Rihanna 200 milyonluk satışla müzik tarihine geçti

        Rihanna 200 milyonluk satışla müzik tarihine geçti

        Son albümünü 10 yıl önce çıkarmasına rağmen 200 milyonun üzerinde 'dijital single' satış rakamını yakalayan Rihanna, tüm zamanların en çok satan kadın şarkıcısı olarak RIAA satış sertifikasını aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 17:16 Güncelleme:
        Albüm çıkarmadan rekor kırdı

        Rihanna, 10 yıldır albüm çıkarmamasına rağmen ABD'de Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre verilen RIAA 200 milyonluk satış sertifikasını alan ilk kadın oldu. 38 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 200 milyon 500 binlik 'dijital single' satışıyla tüm zamanların en çok satan üçüncü sanatçısı olarak RIAA sıralamasında yer aldı.

        Rihanna'nın üstünde Morgan Wallen 215 milyon satışla yer alırken, Drake 277,5 milyon satışla zirveye oturuyor.

        Son albümü 'ANTI'yi 2016'da çıkaran Rihanna, 2022 yapımı 'Black Panther: Wakanda Forever' filmi için 'Lift Me Up' ve 2025 yapımı 'Şirinler' filmi için 'Friends of Mine' şarkılarını kaydetti.

        9 Grammy ödüllü sanatçı, geçen ay stüdyoya dönüp yeni albüm kaydettiğini duyurmuş, stüdyoda çalışma anlarına ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

        Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan ve ilişkisini kamuoyuna 2021'de duyuran Rihanna'nın üç yaşında RZA, iki yaşında Riot adlarında iki oğlu ve yedi aylık Rocki adında bir kızı bulunuyor.

        Hayranları, son yıllarda anneliğe, iç çamaşırı ve kozmetik markası işlerine odaklanan Rihanna'nın müziğe döndüğü haberine karşı mutluluklarını dile getiren mesajlar yağdırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Saldırıda ölen Şuranur Sevgi Kazıcı toprağa verildi

        Kahramanmaraşt'a okul saldırısında hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı son yolculuğuna uğurlandı (AA)

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"