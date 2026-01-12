Rihanna ailesiyle yat gezisinde

Ünlü şarkıcı Rihanna, 2,5 aylık minik bebeği de dahil olmak üzere ailesiyle birlikte lüks bir katamaran gezisinin tadını çıkarırken görüntülendi.

Ülkesi Barbados'un Bridgetown şehrinde, kiraladığı tekneyle kıyıdan açıldığı görülen Rihanna, hem çocuklarıyla zaman geçirdi hem de tek başına güneşlendi.

ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisi olan 37 yaşındaki şarkıcı Rihanna, üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getirdi.

REKLAM

Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.

Üç yaşında RZA ve iki yaşında Riot adında oğulları olan Rihanna, kızına Rocki Irish adını verdi.

Rihanna, pek çok meslektaşının aksine, çocuklarının yüzünü göstermekten hiç kaçınmadı. Yeni doğan bebeğini de daha ilk günden milyonlarca takipçisiyle tanıştırdı.