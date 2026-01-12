Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Rihanna ailesiyle yat gezisinde

        Rihanna ailesiyle yat gezisinde

        Rihanna, çocukları ve akrabalarıyla birlikte, ülkesi Barbados'ta lüks yatla gezerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 17:11 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile boyu yat gezisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü şarkıcı Rihanna, 2,5 aylık minik bebeği de dahil olmak üzere ailesiyle birlikte lüks bir katamaran gezisinin tadını çıkarırken görüntülendi.

        Ülkesi Barbados'un Bridgetown şehrinde, kiraladığı tekneyle kıyıdan açıldığı görülen Rihanna, hem çocuklarıyla zaman geçirdi hem de tek başına güneşlendi.

        ASAP Rocky ile beş yıllık ilişkisi olan 37 yaşındaki şarkıcı Rihanna, üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getirdi.

        REKLAM

        Rihanna ve Rocky, üçüncü bebek haberini 2025 Met Gala'da duyurmuş, Rocky mutluluğunu, "Harika bir his, biz çok mutluyuz" sözleriyle ifade etmişti.

        Üç yaşında RZA ve iki yaşında Riot adında oğulları olan Rihanna, kızına Rocki Irish adını verdi.

        Rihanna, pek çok meslektaşının aksine, çocuklarının yüzünü göstermekten hiç kaçınmadı. Yeni doğan bebeğini de daha ilk günden milyonlarca takipçisiyle tanıştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de

        #Rihanna
        #çocuk
        #aile
        #rihannanın çocukları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız