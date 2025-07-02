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        Haberler Dünyadan Rihanna'dan gece yarısı çocuğuyla mağaza ziyareti - magazin haberleri

        Rihanna'dan gece yarısı çocuğuyla mağaza ziyareti

        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmek için gün sayan Rihanna, 3 yaşındaki oğlu RZA ile gece yarısı alışverişe gittiği mağazanın kapısından döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:02
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        Gece yarısı çocuğuyla kapıdan döndü
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        Rihanna, Paris'teki lüks mağazadan alışveriş yapmaya giderken yanına 3 yaşındaki oğlu RZA Athelston'ı da aldı. Ancak bu mağaza ziyaretini ilginç yapan, ünlü şarkıcının seçtiği saatti.

        Randevu sabah 10 ila akşam 7.30 arasında planlanmıştı, ancak Rihanna gece yarısı 1'de mağazanın kapısındaydı.

        20 dakika bekledikten sonra mağazanın güvenlik görevlisinin çıkıp herkesin çoktan gittiğini, çok geç olduğunu söylemesi üzerine Rihanna, kapıdan döndü.

        Üçüncü çocuğuna hamile olan ünlü şarkıcının gece yarısı çocuğuyla alışverişe gitmesi, şaşkınlık yarattı.

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        Ağzında emziğiyle görülen oğlunun elinden tutan Rihanna, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülümseyerek poz verdi.

        Kasım 2020'den bu yana birlikte olduğu rapçi ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna, hamilelik haberini, mayısta New York'ta düzenlenen Met Gala'da vermişti.

        Rihanna ve ASAP Rocky çiftinin RZA Athelston'ın yanı sıra 2 yaşında Riot Rose adında bir oğulları daha var.

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        #Rihanna
        #Paris
        #çocuk
        #Hamile
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