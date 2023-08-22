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"İLK BAŞTA BÜYÜLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ Öte yandan Rihanna, ilk çocuğuna hamileyken giyim tarzıyla adından söz ettirmişti. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan şarkıcı, daha önce konuyla ilgili "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" demişti.

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Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulunmuştu. "Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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"UTANMIYORUM!" Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline gelen eleştirilere cevap vermişti. Fotoğraflar: AP, Instagram, Avalon, Mega

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