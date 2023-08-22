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        Haberler Dünyadan Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocukları dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Rihanna ikinci kez anne oldu

        Rihanna, uzun süredir aşk yaşadığı ASAP Rocky'den ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcının bebeğinin cinsiyeti açıklanırken; adı hakkında da ipucu verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:56
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        Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, uzun süredir aşk yaşadığı rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğu RZA'yı 13 Mayıs 2022'de dünyaya getirmişti.

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        Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 12 Şubat 2023'te ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

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        İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

        TMZ'nin haberine göre; Rihanna ve ASAP Rocky'nin ikinci çocukları dünyaya geldi. 35 yaşındaki şarkıcı, bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

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        Yeni doğan bebeğin adı henüz açıklanmadı, ancak tıpkı abisi RZA gibi 'R' harfi ile başladığı bildirildi.

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        "AŞIRI TATLI"

        Rihanna, daha önce annelik hakkında ilk kez konuşmuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Barbadoslu şarkıcı, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söylemişti.

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        "BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

        Rihanna, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için..." demişti.Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden ünlü isim, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuşmuştu.

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        "İLK BAŞTA BÜYÜLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ

        Öte yandan Rihanna, ilk çocuğuna hamileyken giyim tarzıyla adından söz ettirmişti. Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan şarkıcı, daha önce konuyla ilgili "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" demişti.

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        Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulunmuştu.

        "Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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        "UTANMIYORUM!"

        Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline gelen eleştirilere cevap vermişti.

        Fotoğraflar: AP, Instagram, Avalon, Mega

        #Rihanna
        #Asap Rocky
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