Riyad'da düet

15 bin kişilik Mohammed Abdo Theater konser salonunda alkışlar eşliğinde sahneye gelen Ebru Gündeş'in Suriyeli Assala ile yaptığı düetler unutulmaz anlara sahne oldu.

Orta Doğu'nun iki dev ismi, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' ve Assala'nın 'Aktar' isimli şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Sonrasında bir şarkı daha söyleyen Gündeş, sahneden yine alkışlar eşliğinde ayrıldı.