Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Riyad'da düet

        Riyad'da düet

        Ebru Gündeş ile Assala Riyad'da buluştu. Gündeş, Riyad Season etkinliklerinin final konserinde  Assala'nın sahnesine konuk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 19:56 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Riyad'da düet
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        15 bin kişilik Mohammed Abdo Theater konser salonunda alkışlar eşliğinde sahneye gelen Ebru Gündeş'in Suriyeli Assala ile yaptığı düetler unutulmaz anlara sahne oldu.

        Orta Doğu'nun iki dev ismi, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' ve Assala'nın 'Aktar' isimli şarkılarını Türkçe ve Arapça olarak birlikte seslendirdi. Sonrasında bir şarkı daha söyleyen Gündeş, sahneden yine alkışlar eşliğinde ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce molotof, sonra tehdit mesajı!

        İstanbul'da bir iş yerine önce  molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Haraç isteyen şüpheliler bir süre sonra iş yeri sahibine 3 saniyelik video ile "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı attı. Görüntülerden yola çıkan Gasp Büro Amirliği dedektifleri 3 gün sonra şüphelileri yakaladı.

        #ebru gündeş
        #Assala
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!