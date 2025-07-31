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        Haberler Gündem Güncel Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltında | Son dakika haberleri

        Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltında

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 31.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:20
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        Rıza Akpolat'ın baldızı gözaltında
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        Rıza Akpolat'a yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütüne üye olmak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “haksız mal edinme” bulunuyor.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, belediyelere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Rıza Akpolat’ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı iddia edildi.

        Buna göre Akpolat'ın, haksız kazancı baldızının banka hesaplarına havale ettiği e gayrimenkule dönüştürdüğü iddiaları üzerine Çiğdem Yankılıç Kangal, "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Kangal'ın emniyette ifade işlemi devam ediyor.

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