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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Rıza Çalımbay: Kalan maçlarımızı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor

        Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kalan maçlarını iyi şekilde bitirmeleri gerektiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 20:05 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:05
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        "Kalan maçlarımızı iyi bitirmemiz gerekiyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Mersin'de oynanan karşılamada Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takım için de gerçekten büyük bir mücadele olduğunu söyledi.

        Maça iyi başladıklarını, golü de bulduklarını dile getiren Çalımbay, "Ondan sonra biraz düşüş oldu ve istediğimiz şeyleri yapamadık. İkinci yarı tekrar her türlü riske girerek oynadık, gol de attık, goller kaçırdık. Tabii ki Hatay'da kaçırdı, biz de kaçırdık. Yapacak bir şey yok, şu anda kalan maçlarımız var. O maçları bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Başka bir şeyi yok. Herkes Hatayspor'u kolay zannettiler, kolay bir maç olacağını zannettiler ama öyle değildi. Onun için bundan sonra oynayacağımız Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için de o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten biraz da takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. En az 5-6 tane sakat var, onlarda gelirlerse o zaman daha bambaşka güzel bir takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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