Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen Lazio'dan Riza Durmisi, sarı-lacivertlilere göz kırptı.

Danimarkalı oyuncu, La Gazzetta dello Sport'a son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sezon hiç forma giyemeyen Durmisi'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu transfer görüşmeleriyle ilgili, "Benimle en çok ilgilenen takım Fenerbahçe. Görüşmelerimiz sürüyor. Kulübümle ve benimle görüştüler. Ancak İspanya'dan da teklifler var" dedi.

Gazetenin iddiasına göre Fenerbahçe ile Lazio arasındaki görüşmeler devam ediyor. Kanarya, Lazio'ya 3 milyon euro'dan fazla bonservis ücreti ödemek istemiyor.

İtalyan ekibi, Durmisi'yi geçen sezon 7.5 milyon euro karşılığında Real Betis'ten transfer etmişti. İlk sezonunda sakatlıklar nedeniyle form tutamayan oyuncu, 10 maçta oynayabildi. Bu sezona da sakatlık problemiyle başlayan Arnavut asıllı sol bek, yeşil sahaya hiç adım atamadı.