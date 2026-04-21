Rıza Kayaalp: Olimpiyat kadar değerli bir başarı, kırılmaz denilen bir rekoru kırdım

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki organizasyonda grekoromen stil 130 kiloda güreşen Rıza Kayaalp, finalde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13. şampiyonluğuna ulaştı ve Rus Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

"KIRILMAZ DENİLEN BİR REKORU KIRDIM"

Final sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Rıza, çok zor bir süreç geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çok yalnız kaldım. Umudum kalmamıştı. Kızım yatmadan önce dua ederdi, 'Allah'ım babam tekrar güreşsin, tekrar ülkemize madalya kazandırsın' diye. Ben de onu duyardım, inanılmaz duygulanırdım. Saçımın teli kadar suçlu olmadığım bir dönemden geçtim. O kadar basit bir şey yüzündendi. Ümidimi kesmiştim ama kızımın dualarını görünce dayanamadım. Ona söz verdim içimden. Bütün babalar çocukları için her şeyi yapar. Savaşacağım, aslanlar gibi mindere çıkıp sözümü tutmaya çalıştım. Sözümü tuttum. Şu anda 5,5 yaşında yavrum, bir baba olarak ben sözümde durdum. Olimpiyat kadar değerli bir başarı, kırılmaz denilen bir rekoru kırdım. Taha (Akgül) kardeşimle yine beraberiz. Başkanımız başımızda sağ olsun, beraber yol yürüyoruz."

TAHA AKGÜL: NAZAR DEĞECEK DİYE KORKTUM

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, çok mutlu olduğunu belirtti.

Rıza'nın zor bir süreçten geçerek bu tarihi başarıya imza attığını vurgulayan Akgül, "Nazardan çok korktum. 400-500 kişi vardı. Şampiyon çok stresliydi. Zor bir süreçten geçti. Cumhurbaşkanımız da çok iyi biliyor bu süreçleri. Rıza, hak etmediği süreçler yaşadı. Alnının akıyla geldi 37 yaşında altın madalyayı elde etti. Bu başarı Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza armağan ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Güreşin ağabeyi o da. Rıza ilk şampiyonluğu Osman Aşkın Bak ile aldı, son şampiyonluğu da bizimle oldu. Tek eksiği olimpiyat altın madalyası. İnşallah onu da alacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçtan sonra düzenlenen madalya töreninde de Rıza Kayaalp altın madalyasını aldı ve İstiklal Marşı'nı okuttu. Rıza'ya madalya töreninde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de eşlik etti.