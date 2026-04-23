Rıza Kayaalp'tan rekor yorumu: Hiçbir tahrike kapılmadım!

Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup ederek kariyerinde 13’üncü kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp ve grekoromen milli takımı Türkiye’ye döndü.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kilo finalinde Darius Attila Vitek’i mağlup ederek 13’üncü kez Avrupa şampiyonu olup, rekor kıran Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla saat 12.00’de İstanbul’a geldi. Ankara yolculuğu öncesi milli sporcu açıklamalarda bulundu. Kayaalp, “Ülkemize bir rekor kazandırdık Allah’a şükürler olsun” dedi.

"KOLAY OLMADI, TAHRİKE KAPILMADIM"

Rekorun uzun yıllar Türkiye’de kalacağını belirten Kayaalp, “12’nci altın madalyayı kazandıktan 3 yıl sonra rekoru kırabildim. Kolay olmadı. Birçok şey atlattım, mutluyum. Uzun yıllar ülkemde kalacak bir rekor oldu. Tabi ki bu rekorları kırmak zor olacaktı. İki rakibimde Rus sporculardı, kolay değildi. Sonuçta beni durdurmak istiyorlar. Ellerinden gelen her şeyi de yaptılar. Ama hiçbir tahrike kapılmadım Allah’a şükür” diye konuştu.