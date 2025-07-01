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        Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey ayrıldı - Magazin haberleri

        Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey ayrıldı

        Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey, geçen yıl başlayan aşklarını sosyal medyada birbirlerini takipten çıkarıp ortak paylaşımlarını kaldırarak noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 20:55 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:03
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        Oyuncu çift ayrıldı
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        Geçtiğimiz yıl aynı dizide tanışarak aşk yaşamaya başlayan Rıza Kocaoğlu ile Sera Kutlubey cephesinden kötü haber geldi. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri uzun sürmeyen çift, sessiz sedasız yollarını ayırdı.

        Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkaran ikili, ortak paylaşımlarını da kaldırarak ayrılıklarını gözler önüne serdi.

        Fotoğraf: Instagram, DepoPhoto

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