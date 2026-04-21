Rıza Kocaoğlu: Maksadını aşan bir hareket oldu

Galatasaray, 2017-2018 sezonunu, Göztepe deplasmanından galibiyetle dönerek, şampiyon olarak tamamlamıştı.

Fanatik Göztepe taraftarı olan oyuncu Rıza Kocaoğlu, maç sonunda canlı yayında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözlerini keserek, Galatasaray taraftarından tepki görmüştü.

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan Kocaoğlu, yaşananlarla ilgili yeni açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Bir şaka yapar, geçerim dedim. Yanına gelince 'Başkanım, şampiyon Göztepe taraftarını da tebrik ettiniz mi?' dedim. Şaşırdı, 'tebrik ederim' dedi ama bölmüş oldum şampiyonluk konuşmasını. Maksadını aşan bir hareket oldu. Sevimsiz durdu" ifadelerini kullandı.