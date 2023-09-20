Ortalığı birbirine kattılar
Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de yemek yedi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle taşkınlık yapan grup, ortada hiçbir neden yokken mekânın dışındaki gazetecilere küfür etmeye başladı.
Bir süre sonra dışarı çıkarak gazetecilerle konuşan Rıza Kocaoğlu, gruptaki kız arkadaşlarından birinin sevgilisi olup - olmadığı yönündeki soruya öfkelenerek tepki gösterdi. Gazetecilere küfür eden Kocaoğlu, arkadaşlarının uyarısıyla mekâna geri döndü.