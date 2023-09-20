Haberler Magazin Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı

Ortalığı birbirine kattılar Rıza Kocaoğlu'nun kız arkadaşları ortalığı birbirine kattı Habertürk Giriş: 20.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:08 facebook

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Rıza Kocaoğlu, bir grup kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de yemek yedi.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde alkolün de etkisiyle taşkınlık yapan grup, ortada hiçbir neden yokken mekânın dışındaki gazetecilere küfür etmeye başladı.