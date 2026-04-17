        Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Rıza Tamer öldü mü, neden öldü? Rıza Tamer kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Rıza Tamer kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, hayranlarına acı haber geldi. Peki, Rıza Tamer kimdir, kaç yaşında? Rıza Tamer neden hastaneye kaldırıldı, vefat mı etti? Rıza Tamer hastalığı neydi? İşte bilgiler...

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:01 Güncelleme:
        1

        Bodrum’dan gelen son dakika haberi sanat camiasını üzüntüye boğdu. Rıza Tamer, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumuna ilişkin detaylar merak konusu olurken, ünlü isimden acı haber geldi. İşte Rıza Tamer hayatı ve kariyeri...

        2

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ, SAVCILIK DEVREDE

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

        ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER

        2004 yılında Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve 'Benden Sonra' şarkısı ile ünlenen Rıza Tamer'den acı haber geldi. Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer, hayata veda etti.

        RIZA TAMER HASTALIĞI NEYDİ?

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Rıza Tamer, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen şarkıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        3

        RIZA TAMER KİMDİR?

        Rıza Tamer, 2004 yılında ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Aslen Kahramanmaraşlı olan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı. Rıza Tamer yarışmayı üçüncülükle tamamladıktan sonra Yan, Efendim ve Adam Olmaz gibi şarkılarla profesyonel müzik dünyasına attı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

        Narin Güran cinayeti davasında tekrar hakim karşısına çıkan Nevzat Bahtiyar için savcı mütalaasını yineledi. Mütalaada Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Kararını açıklayan mahkeme Bahtiyar'a yardım suçundan 17 yıl hapis cezası verdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı