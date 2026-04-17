ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ, SAVCILIK DEVREDE

Ölümün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, şarkıcının cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

ÜNLÜ İSİMDEN ACI HABER

2004 yılında Popstar Türkiye yarışmasına katılan ve 'Benden Sonra' şarkısı ile ünlenen Rıza Tamer'den acı haber geldi. Popstar'a katılarak adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Rıza Tamer, hayata veda etti.

RIZA TAMER HASTALIĞI NEYDİ?

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Rıza Tamer, arkadaşı Ş.T.E. ile birlikte ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen şarkıcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.