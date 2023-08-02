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Bundan dolayı çok fazla tercih edilmez. Bölgede bulduğumuz kaya resimleri, Karadeniz Bölgesi´nde bilinen ilk örnektir. Buna benzer örnekler Anadolu coğrafyasında açık havada değil, mağaralarda görebiliyoruz. Bunun haricinde Kazakistan coğrafyasında başlamak üzere Azerbaycan´a kadar farklı üsluplar ile kaya resimlerine rastlıyoruz" diye konuştu.

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"SELFİE TURİZMİNDEN HİKAYE VE ÖYKÜ TURİZMİNE DÖNÜŞECEĞİZ" İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise yapılan çalışmanın turizmi destekleyeceğini ifade ederek, "Bu projeyi ben çok önemsiyorum. İkizdere´nin bugüne kadar yüzeysel olarak tarihi araştırması hiç yapılmadı. Biz hep bunu söylüyoruz. Rize´de de artık bunun farkına varıldı. Turizm master planı ile İkizdere gündeme geldi. İkizdere´nin çok eskiye dayanan bir tarihi var. Bu noktada bizim kumumuz, denizimiz ve güneşimiz yok. Burada coğrafyamız, tarihimiz ve kültürümüz var. Bunu da bir akademik tabana oturtmak istiyoruz.

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Bu çalışma, gelişen turizmin altyapısı olacak. Çünkü turizm hikaye sever. Hocamızın dediği gibi selfie turizminden hikaye ve öykü turizmine dönüşeceğiz. Çünkü insanlar bölgeye geldikleri zaman oluşan hikayeleri yerinde görmek ister ve milattan önce 2 bin ve 4 bin tarihleri arasında yaşanmışlık var bu bölgede. Her zaman anlatılanlar vardı. İkizdere´de yeşilimiz ve doğamız var buna ek olarak kültür varlıklarımızı koyacağız. Geçmiş dönemde yaşanmışlıkların altyapısını oluşturacak bir çalışma" dedi.

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