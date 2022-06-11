Rize'de fıkra gibi daire! Balkon var, kapı yok

Daire sahibi Temiz şunları söyledi:

Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz."