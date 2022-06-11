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Rize'de fıkra gibi daire! Balkon var, kapı yok

Rize'nin İyidere ilçesinde kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, evinin balkonuna duvar ördü

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DHA
  • 01
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    Rize'nin İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyünde, binanın ön tarafındaki kahvehane seslerinden rahatsız olan ve 1'inci katta oturan Mehmet Temiz, balkona açılan kapıya duvar ördü. Balkon kapısı ve penceresi olmayan daireyi görenler, şaşırıyor. 

     
  • 02
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    İyidere ilçesi Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı, sıra dışı balkonu ile ilgi çekiyor. 2 katlı binanın ön tarafından yer alan ve kahvehaneden gelen seslerden rahatsız olan, 1'inci kattaki daire sahibi, ilginç çözüm yolu buldu. 
  • 03
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    Balkona açılan kapıya duvar ören daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı" dedi.
  • 04
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    Daire sahibi Temiz şunları söyledi:

    Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz."
  • 05
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış" diye konuştu. 
  • 06
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

    Temiz, "Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı. Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" diye konuştu.
  • 07
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler
  • 08
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler
  • 09
    Rize'de fıkra gibi daire! Balkonu var ama kapısı yok... - Güncel Haberler

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