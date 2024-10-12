Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı; Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı

        RİZE'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71) hayatını kaybetti, eşi Neriman Küçükkazdal (65) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 20:09 Güncelleme: 12.10.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı; Kıbrıs Gazisi yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal (71) hayatını kaybetti, eşi Neriman Küçükkazdal (65) ağır yaralandı.

        Kaza, merkeze bağlı Muradiye Beldesi Köprübaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Stabilize yolda seyreden Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal idaresindeki 41 ADJ 883 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 200 metre yükseklikten düşüp, çay tarlasında duran kamyonetteki sürücü İsmail Küçükkazdal ile eşi Neriman Küçükkazdal yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.  Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan İsmail Küçükkazdal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki yaralı Neriman Küçükkazdal ise patika yoldan sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale'de sağanak yağış
        Çanakkale'de sağanak yağış
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        "Kadifekale ve Harmandalı imara kapatılmalı"
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Aile katliamı: 6 ölü!
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        Neonazi, Hitler'in sevdiği dağa tırmanırken öldü
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        21 kez bıçaklandı! Katilin yaşı: 15!
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        'Tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek'
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Gelişen oyunumuzu keyifle izliyorum
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Düzenli ve dikkatli kullanımda faydası saymakla bitmiyor
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Fenerbahçe için zorlu 3 hafta!
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Uçakta doğan bebekler nerenin vatandaşı oluyor?
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Halkalı-Ispartakule ve Kapıkule-Çerkezköy için hedef 2025
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Beyoğlu'nda polisi boynundan bıçakladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine'de değişim mesajı
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        “Bir vahşet çağının içinde yaşıyoruz”
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        Doğal mucize chia tohumunun faydaları nelerdir?
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        2024’ün en çok iş yapan 10 korku filmi
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Garip bir evlilik hikâyesi
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel
        Yeni dönemin motivasyonu duygusal değil bölgesel

        Benzer Haberler

        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Rize'de yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
        Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı
        Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı
        Çaykur Rizespor, Bodrum FK deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
        Çaykur Rizespor, Bodrum FK deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Antalyaspor maçıyla tabiri ca...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: Antalyaspor maçıyla tabiri ca...
        Rize'de "4. GastroRize Festivali" başladı
        Rize'de "4. GastroRize Festivali" başladı