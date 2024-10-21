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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (2)

        EVDENSON ANDA ÇIKMIŞRize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen heyelanda toprak altına kalan boş 2 evin, ilçede 15 Temmuz 2021'de meydana gelen heyelan sonrası bölgenin afet bölgesi kapsamına alınıp, tahliye edildiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:41 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:45
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        Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (2)
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        EVDENSON ANDA ÇIKMIŞ

        Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen heyelanda toprak altına kalan boş 2 evin, ilçede 15 Temmuz 2021’de meydana gelen heyelan sonrası bölgenin afet bölgesi kapsamına alınıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Sabah erken saatlerinde yaşanan heyelan sonucu bölgede riskli 3 ev tahliye edilirken, toprak altında kalan evlerden Mustafa Sarıoğlu’na ait 2 katlı evde bir kişinin bulunduğu, sağanağın şiddetini artırması sonrası heyelandan yaklaşık 7 saat önce evden çıktığı öğrenildi.

        ‘BURADA KIYAMET KOPTU’

        Evi toprak altında kalanlardan Harun Ofluoğlu, “Burada kıyamet koptu. Yamaç olduğu gibi geldi. Akrabamın evi, inip benim eve vurdu. Evde yazları bazen kalıyorduk. Şu an Allah’tan kalmadık. Amcamın oğlu dün akşam buradaydı. Allah terk edip gitmiş. Söylenecek bir şey yok her şey meydanda. 2 ev kökten kazındı gitti. Önceden tehlike hissedildi. Böyle bir şey bekliyorduk” dedi.

        ‘HAVA İYİ OLDUĞUNDA KALDIĞIMIZ GÜNLER DE OLUYORDU’

        Yıkılan evin sahiplerinden Menderes Ofluoğlu, “Şu anda yaşadığımız felakette 2 ev gitti. Yukarıdaki evin dibinden toprak koparak aktı. Böyle bir afet yaşadık burada. Evlerde kimse yoktu. Dün akşam amcamın oğlu vardı. O da dün akşam 21.00 gibi evden çıkmış. Burada kalmıyoruz. 3 yıl önce tahliye kararı verildikten sonra buraya gelip kontrol amaçlı araziye bakıp gidiyorduk. Hava iyi olduğunda kaldığımız günler de oluyordu. Allah kurtardı; çok şükür can kaybı yaşamadık” diye konuştu.

        ‘BÜYÜK BİR ŞOK İÇERİSİNDEYİZ’

        Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı da “Burada büyük bir şok içerisindeyiz. Sabah saat 06.10 civarında haber aldık ve bölgeye geldim. Geldiğimde burada korkunç bir manzarayla karşılaştım. Adeta toprak evleri yıkmış. Çok şükür can kaybımız yok. 2021’deki büyük afette burası afet bölgesi ilan edilerek, evlere de tahliye kararı verilmişti. Allah beterinden korusun. Evlerin birinde gece geç saatlere kadar biri vardı. Çok şükür ki gece Rize’ye inmiş. Devletimiz afetten konut alan her vatandaşımızın evini yıkmalı. Büyük sıkıntılar bizleri bekliyor. Hem devletten ev alacaksın hem evinde oturmaya devam edeceksin. Bunun bir örneği burada yaşandı; dağ koptu geldi. Vatandaşımız gece evden gitmemiş olsaydı onu bulabilecek miydik? Belli değil” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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