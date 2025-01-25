Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın saat 13.30'da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Yeşil-mavililer maç hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, taktik çalışması ile sona erdi. Dün transferi gerçekleşen Samet Akaydin, antrenmanda takımla beraber çalıştı.

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, maç hazırlıklarını tamamladı.

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