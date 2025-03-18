Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut açıklaması:

ÇAYKUR Rizespor Kulübü, teknik direktör İlhan Palut'un istifa ettiği ve yolların ayrılacağı yönündeki iddiaları, yapılan açıklamayla yalanladı.

Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut'un, sosyal medyada ‘İstifa ettiği ve edeceği’ şeklinde yer alan paylaşım ve haberlere ilişkin açıklamada bulundu. İddiaları yalanlayan yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz üzerinde olumsuz algı oluşturma çabasındaki paylaşımlara itibar edilmemesini, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'a güvenimizin ilk günkü gibi tam olduğunun bilinmesini isteriz. Teknik Direktörümüz İlhan Palut, görevinin başındadır ve 2 sezon önce başlattığımız planlamamız kararlılıkla devam etmektedir. Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ile yapacağımız maçın hazırlıkları planlandığı gibi 21 Mart Cuma günü başlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.