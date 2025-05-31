Çaykur Rizespor - Hatayspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 38’inci haftasında Çaykur Rizespor konuk ettiği Hatayspor’u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Evet, son maç. Biliyorsunuz, puansal manada sıralamayı belirlemekten öte büyük bir önemi yoktu bu maçın. Ama sorumlu olduğumuz bir kulüp, bir camia var. Her zaman kazanmak güzeldir, bunun için sahaya çıktık. Hatayspor’un durumunu biliyorsunuz ama yine de bu haftaya kadar canla başla mücadele ettiler, lige renk kattılar. Öncelikle onlara geçmiş olsun demek istiyorum. Bize geldiğimizde, maçla alakalı teknik değerlendirmenin çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. İştahlı bir oyundu; son maçlar kolay olmaz. Bugünden sonra tatile çıkma durumu, konsantrasyon, psikoloji gibi etkenler devreye girer ama oyuncuların iştahı yerindeydi. Çok fazla gol pozisyonuna girdik, yine çok kolay goller yedik. Ama son attığımız iki golü saymazsak, doksanıncı dakikaya kadar süren üç iki mücadele aslında bir Çaykur Rizespor sezon özetiydi. Girdiği pozisyonların çok azını değerlendiren ama pozisyon vermeden de gol yiyebilen bir takım. Bugün de bunun bir özetini görmüş olduk. Dediğim gibi, oyuncularım iştahlıydı. Son maç olmasına rağmen onları kutluyorum. Evet, kazanmak her zaman güzel. Kazanarak bitirdik, en azından herkes daha moralli bir şekilde tatile çıkacaktır. Hatayspor’a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sezona emek veren bütün antrenörlerin, oyuncularının, emekçilerinin eline ayağına sağlık. Başarılı olan takımları kutluyorum; ilk aklıma gelen tabii ki Galatasaray ve Samsunspor. Küme düşen tüm takımlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

MURAT ŞAHİN: GÜZEL BİR MAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM Birlik beraberlik sağlanabilirse Süper Lig’e dönmek için mücadele edeceklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise, “Rizespor’u bugünkü galibiyetin dolayı tebrik ediyor ve bundan sonra da başarılar diliyorum. Biz aslında buraya baya bir eksik kadroyla geldik, genç oyuncularımızı daha çok getirdik çünkü geçen haftaki maçtan sonra sezonun bitmesine yakın bazı oyunculara özellikle ben izin verdim. Bazı gençleri de burada oynatma şansı vermek için bu maça gelmiştik. Genel hatlarıyla izleyenler için özellikle güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Bize gelince Hatayspor olarak bu sezon oynadığımız son Süper Lig maçıydı. Hatayspor olarak, seneye hazırlıklarımız devam ediyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Bugün beni sevindiren taraf Demir’in performansı; ne kadar 5-2’lik bir skor olsa da kalesinde bize güven verdi. Yiğit Ali’nin performansı önemliydi, sonradan oyuna attığımız gençlerin performansları önemliydi. Dediğim gibi bu, ben geldikten sonra ikinci yarıda bizle antrenmana çıkıp bugüne kadar antrenman yapan bütün gençlere hemen hemen, bazısına 5 dakika bazısına 10 dakika bazısına 45-90 dakika şans vermeye çalıştık. Bu sezonu da bizim adımıza sevindirici tarafı bu. Hatayspor’un tekrar geri gelmesi için şehrin dinamiklerine ihtiyacı var. İnşallah hep beraber birlik ve bütünlük sağlayabilirsek tekrar şu an ayrıldığımız Süper Lig’e geri döneriz inşallah” diye konuştu.