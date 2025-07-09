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        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi

        RİZE'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, Sağlık Bakanlığı'nca ülke genelinde başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' programı kapsamında kurulan stantta; yerli yabancı turistler ideal kilosunu öğrendi, fazla kilosu olanlar horon halkasına katılarak kalori yaktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 10.07.2025 - 07:50
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        Ayder Yaylası'nda horonlu 'ideal kilo' hareketi
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        RİZE’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda, Sağlık Bakanlığı’nca ülke genelinde başlatılan ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ programı kapsamında kurulan stantta; yerli yabancı turistler ideal kilosunu öğrendi, fazla kilosu olanlar horon halkasına katılarak kalori yaktı.

        Dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ kampanyası kapsamında stant kuruldu. Yaylayı ziyarete gelen yerli yabancı turistler stantta doktor kontrolünde boy ve kilo ölçümü yaptırıp, vücut kitle endeksini öğrendi. Vücut kitle endeksine göre fazla kilolu olanların kaloriden kurtulmak için yaylada kurulan horon halkasına katılarak hem eğlendi hem de kalori yaktı.

        'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'

        Yaylayı ziyaret eden Esra Çaykes, iyi bir etkinliğin organize edildiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı boy-kilo ölçümü yapıyordu. Bizde merak ettik, ölçtürdük. Çok güzel bir uygulama gerçekten. Kilomu öğrendiğimizde biraz moralimiz bozulsa da kilomuzu öğrendikten sonra yan tarafta olan horona dahil olduk. Bence çok iyi düşünülmüş bir şey” diye konuştu.

        'İDEAL KİLODA OLDUĞUMU ÖĞRENDİM'

        Artvin’den yaylaya ziyarete gelen Melek Altınkaya, “Ayder’i gezmeye geldim. Sağlık Bakanlığı’nın burada yaptığı kilo ölçümünden çok mutlu oldum. Burada ideal kilomu öğrendim. 47 kiloydum 55’e çıkmışım. Boyumda 1.63 çıktı. İdeal kiloda olduğumu öğrendim. Horonu sevdiğim için bende dahil oldum. Yaptıkları ironiyi güzel buldum” dedi.

        'KİLOSU FAZLA ÇIKANI HORONA DAHİL EDİYORLAR'

        Yaylayı ziyaret eden Bahar Altınkaya da, “İdeal kilomu öğrendim. Bana bilgi de verdiler. Sporu bırakmam konusunda beni uyardılar. Boyum biraz kısa ama ideal boy ve kilodayım. Standın hemen yanında horon halkası var. Kilosu fazla çıkanı horona dahil ediyorlar” diye konuştu.

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