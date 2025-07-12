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        Rize'de dereye düşüp, takla atan 2 otomobilde; 1'i ağır 9 yaral

        RİZE'nin fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan biri dere yatağına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:38
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        Rize'de dereye düşüp, takla atan 2 otomobilde; 1'i ağır 9 yaral
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        RİZE’nin fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazadan sonra araçlardan biri dere yatağına düştü. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. M.Ç. (47) yönetimindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, kavşaktan sola dönüş yaptığı esnada aynı yönde seyreden V.A. (35) yönetimindeki 08 AN 990 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 08 AN 990 plakalı otomobil yolda ters dönerken, 53 EA 688 plakalı otomobil savrulduğu yol kenarındaki korkulukları aşıp dereye yatağına yuvarlandı.

        Kazada araç sürücüleri ile yolculardan Bahtişen G., Neslihan A., Sümeyye A., Sude Ç., Meyra Ç., İlayda Ç., ve Fatma Ç. yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, AKUT, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar sedyeyle taşındıkları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Bahtişen G. hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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