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        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak

        ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması sonucu oluşan 16 bin ton stok nedeniyle yarın yaş çay alımı yapılmayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:22
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        ÇAYKUR, yarın yaş çay alımı yapmayacak
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        ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının kurum kapasitesinin üzerine çıkması sonucu oluşan 16 bin ton stok nedeniyle yarın yaş çay alımı yapılmayacağını bildirdi.

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının 26 Haziran'da serbest alım olarak başladığı, kampanyanın yoğun şekilde ve tam kapasite ile devam ettiği belirtildi.

        Bu süreçte kapasitenin çok üzerinde alım yapılması, kademeli olarak günlük öncelikle 50, ardından 30 ve son olarak da 25 kilogram kontenjan uygulanması durumunda kalındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugün itibarıyla toplam yaş çay stokumuz 16 bin tonun üzerine çıkmış olup bu miktar tarihimizin en yüksek seviyesidir. Üreticilerimizin nesilden nesle her dönemde olduğu gibi bu süreçte de güvencesi ÇAYKUR'dur. Üreticilerimizin ürününe daha iyi bir şekilde sahip çıkabilmemiz için ürünün işlenmesini sağlayana kadar bahçede kalmasına özen göstermemiz gerekmektedir. Biraz daha sabır gösterip, birkaç gündür sürmekte olan izdiham dönemini aştığımızda, ürünün hem değerini korumuş olacağız hem de hasat ve üretimi daha sağlıklı yapmış olacağız."

        Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Bu nedenlerle fabrika ve ambarlarımızda işlenmeyi bekleyen yaş çayları ivedi bir şekilde üretebilmek ve devamında daha sağlıklı bir alım süreci sağlayabilmek adına yarın alım yapamayacağımızı tüm üreticilerimize bildirmek isteriz. Üreticilerimizle birlikte el ele vererek bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmanın yolunun acele etmeden, süreci biraz daha zamana yayarak hasadı gerçekleştirmek olduğunu bir kez daha hatırlatırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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