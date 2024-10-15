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        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Rize merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:23
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        Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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        Rize merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rize Jandarma Komutanlığınca telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle vatandaşları ülke genelinde yaklaşık 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars'ta 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, bilgisayar, 4 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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