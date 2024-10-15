Rize merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, bilgisayar, 4 SIM kart, 11 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars'ta 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rize Jandarma Komutanlığınca telefonla arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle vatandaşları ülke genelinde yaklaşık 50 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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