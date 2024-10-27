Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor 25-25 berabere kaldı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor 25-25 berabere kaldı.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 11-10 üstünlüğüyle tamamlandı.
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