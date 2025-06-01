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        Rize'de üzerine kaya parçası düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 01:01 Güncelleme: 01.06.2025 - 01:01
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        Rize'de üzerine kaya parçası düşen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Tunca beldesinde M.Z. idaresindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine yayla yolunda yamaçtan kopan kaya parçası düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile kamyonetteki M.S.Z. ekiplerce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Z'nin (55) cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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