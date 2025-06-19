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        Rize'de "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" resim sergisi açıldı

        Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:04 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:11
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        Rize'de "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" resim sergisi açıldı
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        Rize Halk Eğitimi Merkezince "7'den 70'e Her Yaşta Sanat" sergisi düzenlendi.

        Şehir merkezindeki bir AVM'de açılan yıl sonu sergisinde, 4 ile 75 yaş arasındaki 140 kursiyerin yağlı ve akrilik boyalarla hazırladıkları 160 resim izlenime sunuldu.

        Usta öğretici Arzu Arslan, her yaş grubundan katılımcının çalışmalarının bulunduğu serginin 4 gün açık kalacağını belirtti.

        Kursiyerlerden 66 yaşındaki Esin Şerifoğlu da sergiye, gençliğinde kullandığı motosikletin resmiyle katıldı.

        Emekli olunca resim yapmaya başladığını söyleyen Şerifoğlu, "Kursta hocamın sayesinde yağlı boya çalışmasını öğrendim. 14'ten 23 yaşıma kadar kullandığım motosikletin resmini de yapmak istedim. Çok mutluyum, gelenler tablomu çok beğeniyor, yaşıma göre de böyle bir tablo çıkarttığım için hoşlarına gidiyor. Sanat, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir şey." dedi.

        8 yaşındaki Elfida Çemberci de yaptığı resmin sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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