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        Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 17.07.2025 - 14:21
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        Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp ile yeniden anlaşmaya varan deneyimli golcü Ali Sowe'un, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Sowe'nin sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Ali Sowe, ardından 3 yıllık anlaşmayı imzaladı."

        Öte yandan açıklamada, Sowe'un geçen sezon yeşil mavili formayla 40 resmi maça çıktığı, 19 gol atma başarısı gösterdiği kaydedildi.

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