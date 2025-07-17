Çaykur Rizespor, Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Ali Sowe ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp ile yeniden anlaşmaya varan deneyimli golcü Ali Sowe'un, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Sowe'nin sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Ali Sowe, ardından 3 yıllık anlaşmayı imzaladı."
Öte yandan açıklamada, Sowe'un geçen sezon yeşil mavili formayla 40 resmi maça çıktığı, 19 gol atma başarısı gösterdiği kaydedildi.
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