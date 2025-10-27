Habertürk
        Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:10
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar yaptı.

        Ekipler, tespit edilen şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 101,66 gram sentetik uyuşturucu ham madde, 0,64 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

