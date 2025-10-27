Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar yaptı.

Ekipler, tespit edilen şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerlerinde yaptıkları aramalarda 101,66 gram sentetik uyuşturucu ham madde, 0,64 gram metamfetamin, 10,82 gram sentetik uyuşturucu ile aparat ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.