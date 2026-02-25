Rize'nin neyi meşhur? Rize'de ne yenir, ne alınır, neresi gezilir?

Doğu Karadeniz'in bu inci şehri, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmaz, aynı zamanda damaklara hitap eden zengin mutfağı ve köklü el sanatlarıyla da unutulmaz bir deneyim vaat eder. Rizede yapılacak şeyler neler listesi, Fırtına Deresi'nde rafting yapmaktan Ayder Yaylası'nda bulutlara dokunmaya, Anzer balının şifasını aramaktan Rize Kalesi'nden şehri kuşbakışı izlemeye kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılır. Şehrin her köşesi, yağmurun bereketiyle yoğrulmuş bir hikaye saklar. Geleneksel mimarinin en güzel örneklerini sergileyen ahşap konakları, dik yamaçlara tutunmuş serenderleri ve tulumun o içli sesi, Rize'nin ruhunu oluşturur. Burası, doğayla iç içe olmanın, huzuru bulmanın ve lezzetin doruklarına çıkmanın adresidir.

REKLAM

YAYLALARIN VE DOĞANIN BÜYÜSÜ

Rize denince akla gelen ilk imge, sislerin arasından sıyrılan muhteşem yaylalardır. Şehrin en popüler turistik noktası olan Ayder Yaylası, kaplıcaları ve şelaleleriyle her yıl binlerce turisti ağırlar. Ancak Rize'nin güzellikleri sadece Ayder ile sınırlı değildir. Bulutların üzerinde bir deneyim yaşamak isteyenler için Pokut Yaylası, ahşap evleri ve eşsiz manzarasıyla adeta bir kartpostal gibidir. Rizede neresi gezilir sorusunun en bakir cevaplarından biri olan Pokut, zorlu ulaşımına rağmen sunduğu huzurla ziyaretçilerini ödüllendirir. Huser Yaylası ise gün batımının en iyi izlendiği, bulut denizinin ayaklarınızın altına serildiği bir başka doğa harikasıdır. Bu yaylalarda yapılan doğa yürüyüşleri, ciğerlerinizi tertemiz havayla doldururken ruhunuzu da dinlendirir.

Doğanın gücünü hissetmek isteyenler için Palovit Şelalesi, mutlaka görülmesi gereken bir duraktır. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan ve metrelerce yükseklikten dökülen bu şelale, gürültüsüyle bile insanı kendine hayran bırakır. Tarihe meraklı olanlar için ise Zil Kale, Fırtına Vadisi'ne hakim bir tepede, tüm heybetiyle yükselir. Orta Çağ'dan kalma bu kale, sarp bir kayalık üzerine inşa edilmiş yapısıyla masallardaki şatoları andırır. Ayrıca Fırtına Deresi üzerindeki tarihi kemer köprüler, Osmanlı mimarisinin zarafetini günümüze taşıyan, fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunan mimari eserlerdir. Şehir merkezinde yer alan Rize Kalesi ve Botanik Çay Bahçesi de, çayınızı yudumlarken şehri ve denizi seyredebileceğiniz keyifli duraklardır. REKLAM LEZZET DURAKLARI Rize mutfağı, coğrafyanın zorlu şartlarının ve denizin cömertliğinin birleşimiyle şekillenmiş, pratik ama bir o kadar da lezzetli yemeklerden oluşur. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan "muhlama" (veya mıhlama), Rize peyniri, tereyağı ve mısır ununun muhteşem uyumuyla ortaya çıkan, uzadıkça uzayan bir lezzet şölenidir. Rize'ye gidip de gerçek bir muhlama yemeden dönmek, gezinizin eksik kaldığı anlamına gelir. Bir diğer efsane lezzet ise, karalahananın (pancar) başrol oynadığı yemeklerdir. Karalahana sarması, çorbası ve kavurması, Rize sofralarının demirbaşıdır.

Hamsi, Rize mutfağının kralıdır. Sadece tavası değil, hamsili pilavı, hamsi kuşu ve hatta hamsili ekmeğiyle balık kültürünün en yaratıcı örnekleri burada sergilenir. Kuru fasulyenin en lezzetli hali ise Çayeli'nde pişirilir. "Çayeli kuru fasulyesi", özel sosu, bol tereyağı ve fırında uzun süre pişirilme tekniğiyle damaklarda iz bırakır; yanında Rize kavurmasıyla servis edildiğinde tadına doyum olmaz. Tatlı olarak ise Laz böreği, ismine aldanılmaması gereken, yufka ve muhallebinin karabiberle buluştuğu eşsiz bir tatlıdır. Ayrıca Rize simidi, pekmezsiz yapılması ve sert dokusuyla diğer simitlerden ayrılan, çayın en iyi eşlikçisidir. Pepeçura denilen kokulu üzüm tatlısı da yöreye özgü hafif ve aromatik bir lezzettir. EL SANATLARI VE HEDİYELİK EŞYALAR Rize gezinizi ölümsüzleştirmek ve sevdiklerinize bu güzel şehirden bir parça götürmek isterseniz, seçenekleriniz oldukça fazladır. Alınacaklar listesinin en başında elbette çay gelir. Dünyanın en kaliteli çaylarından biri olan Rize çayı, fabrikalardan veya özel dükkanlardan taze taze alınabilir. Çayın yanında, dünyaca ünlü Anzer balı da şifa niyetine alınabilecek en kıymetli hediyelerden biridir. Sadece Anzer Yaylası'nda üretilen ve sayısız çiçeğin özünü barındıran bu bal, endemik floranın bir mucizesidir.