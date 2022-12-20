TOKİ Rize kura çekilişi canlı yayın izleme ekranı ve sonuç sorgulamalarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Güneysu, Merkez ve Kendirli ilçelerinde yapılacak TOKİ Rize kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...