        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rize Valiliği'nden ekmek zammıyla ilgili açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Rize Valiliği'nden ekmek zammıyla ilgili açıklama

        Rize Valiliğince ekmeğe yapılan zamla ilgili idari ve hukuki sürecin işletilmeye devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 23:05 Güncelleme: 04.09.2025 - 23:05
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Rize Fırıncılar Odası ve ilgili esnaf odalarının zam talebinin, mevzuat gereği ilk aşamada yerel düzeyde oluşturulan komisyon ve Bakanlık görüşüne sunulduğu belirtildi.

        Bu süreçte yapılan toplantılara Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Rize Belediyesi temsilcilerinin katılmadığı vurgulanan açıklamada, şunları kaydetti:

        "Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ise maliyet unsurları ile vatandaşlarımızın alım gücü dikkate alınarak zam talebine 12.08.2025 ve 20.08.2025 tarihlerinde iki kez olumsuz görüş bildirilmiş ve talep edilen fiyat tarifesi iade edilmiştir. Buna rağmen 2 Eylül 2025 tarihli yazı ile 270 gram ekmeğin 20 liradan satışa sunulmasına yönelik karar Valiliğimize bildirilmiştir. Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu artış uygun bulunmamıştır."

        Bu aşamada, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesi gereğince Valilik başkanlığında kanunen oluşturulması zorunlu komisyonun toplandığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Komisyonda Valiliğimizi temsilen Sayın Valimiz, Rize Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ve Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi yer almıştır. Yapılan oylamada, Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş, zam talebine 'ret' oyu vermiş, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcisi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ise 'kabul' oyu kullanmıştır. Oylama sonucunda, çoğunluğun kararıyla 270 gram ekmeğin 20 liradan satışına karar verilmiştir. Valiliğimiz, vatandaşlarımızın alım gücü ve ekonomik koşulları gözetilerek ekmek fiyatlarının makul seviyede tutulmasından yanadır. Bu doğrultuda alınan karar sürecinde Valiliğimiz ret oyu kullanmış olup, söz konusu artış uygun görülmemiştir. İdari ve hukuki sürecin işletilmeye devam edeceği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

