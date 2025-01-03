Rizespor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. İlk yarıyı 26 puanla 6. sırada tamamlayarak beklentilerin gerisinde kalan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısına Rize galibiyetiyle başlamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Rizespor- Beşiktaş maçına sayılı saatler kaldı. Siyah-Beyazlılar ligin ilk yarısında topladığı 26 puanla 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor ise topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor. Beşiktaş olağanüstü gelen kurulu sonrası yeni yönetimiyle ilk maçına çıkacak. Peki Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
RİZESPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rizespor- Beşiktaş maçı 3 Ocak Cuma 2025 (bugün) 20.00'de oynanacak.
RİZESPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.