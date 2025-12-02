Rizespor, Recep Uçar'ı açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İlhan Palut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurdu.

Çaykur Rizespor teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır. Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu'nda izleyecektir. İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."