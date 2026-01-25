Robert Pattinson: Artık pastel boya gibi kokmuyorum

Robert Pattinson artık bir pastel boya gibi kokmadığını söyledi. 39 yaşındaki oyuncu, 2020'de verdiği bir röportajda birçok insanın kendisine pastel boya gibi koktuğunu söylediğini belirtmişti. Yeni röportajında bu sözlerini hatırlatan bir muhabir, ünlü oyuncuya hâlâ pastel boya gibi kokup kokmadığını sordu.

“Sanıyorum bir şeyler değişti. Vücut kimyam değişti. Çok garip ama eskiden yüzde yüz bir pastel boya gibi kokardım" diyen 'Alacakaranlık' filmi yıldızı; "Garip olan şu ki, yaşlandıkça kokunuz azalıyor sanırım. Artık kokumu pek fark etmiyorum. Eskiden çok belirgin, özel bir kokum vardı” şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, pastel boya öncesi dönemde çok keskin, çok kötü bir kokuya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Robert Patinson ayrıca; "Sanırım, boya kalemi gibi kokmaya başlayınca, sanki bir şey öldü. Sanıyorum yedi yıllık döngü… Belki de bir benliğim öldüğünde boya kalemi gibi kokuyordum ve yeni bir benlik doğduğunda daha az kokuyordum" ifadesini kullandı.