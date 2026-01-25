Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Robert Pattinson: Artık pastel boya gibi kokmuyorum

        Robert Pattinson: Artık pastel boya gibi kokmuyorum

        Beş yıl önce verdiği bir röportajda insanların ona pastel boya gibi koktuğunu söylediğini belirten Robert Pattinson; "Sanıyorum yaşlandıkça kokunuz azalıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 13:45 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Artık pastel boya gibi kokmuyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Robert Pattinson artık bir pastel boya gibi kokmadığını söyledi. 39 yaşındaki oyuncu, 2020'de verdiği bir röportajda birçok insanın kendisine pastel boya gibi koktuğunu söylediğini belirtmişti. Yeni röportajında bu sözlerini hatırlatan bir muhabir, ünlü oyuncuya hâlâ pastel boya gibi kokup kokmadığını sordu.

        “Sanıyorum bir şeyler değişti. Vücut kimyam değişti. Çok garip ama eskiden yüzde yüz bir pastel boya gibi kokardım" diyen 'Alacakaranlık' filmi yıldızı; "Garip olan şu ki, yaşlandıkça kokunuz azalıyor sanırım. Artık kokumu pek fark etmiyorum. Eskiden çok belirgin, özel bir kokum vardı” şeklinde konuştu.

        Ünlü oyuncu, pastel boya öncesi dönemde çok keskin, çok kötü bir kokuya sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

        Robert Patinson ayrıca; "Sanırım, boya kalemi gibi kokmaya başlayınca, sanki bir şey öldü. Sanıyorum yedi yıllık döngü… Belki de bir benliğim öldüğünde boya kalemi gibi kokuyordum ve yeni bir benlik doğduğunda daha az kokuyordum" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haldun Dormen'e veda ettiler

        Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybeden duayen sanatçı Haldun Dormen, meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurladı

        #robert pattinson
        #pastel boya
        #koku
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!