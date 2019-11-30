A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu mücadele edecek olan İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye ile eşleşmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek "Çok mutluyum, bazı dostlarımla buluşacağım Türkiye maçında. Neticede Türkiye kaybetmeye de hazır olmalı. (Gülerek) Türkiye ile oynayacağımız için inanılmaz derecede mutluyum. Bir dostluk maçı oynasak daha iyi olurdu ama futbol, futboldur. Yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Türkiye'nin iyi bir takımı ve iyi genç oyuncuları var. Gruplarında da iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.