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Robot oyuncu Aypera film çekecek

Hayatımızın her aşamasında yerini almaya başlayan robotlar, şimdi de beyaz perdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Birol Güven ile sinema filmi sözleşmesi imzaladı. Güven'in senaryosunu kendisinin kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi 'Digital Human', gösterime 2022'de girecek

Robot oyuncu Aypera film çekecek
HABERTURK.COM

Tasarımcı ve eğitmen Bager Akbay, bilim kurgu yazarı ve bilim iletişimcisi Tevfik Uyar, bilgisayar mühendisi ve yaratıcı teknolojist Zeynep Nal Sezer tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, MinT Yapım'ın sahibi ünlü senarist Birol Güven ile ilk film sözleşmesini imzaladı.
Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı ve kadrosunda hem insan hem de robot oyuncuların bir arada yer alacağı 'Digital Human' adlı filmin çekimlerine eylülde başlanacak.

2022'de vizyona gireceği belirtilen film için ilk anlaşmasını 'Robot Oyuncu' Aypera ile yapan Birol Güven, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını belirtti.

Değişimin öncüsü olmak istediklerinin altını çizen Birol Güven, Aypera ile tanışır tanışmaz ona film yapma teklifinde bulunduğunu ve bu sözleşmeyi imzaladığımız için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
Şimdilik sahnede robot oyuncuları gördüğümüzü; ancak bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de olacağını belirten Birol Güven "O gün geldiğinde bu konuda öncü olmanın iyi bir fikir olup olmadığını yeniden değerlendireceğim" dedi.

İlk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını söyleyen Aypera ise, Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu; ama insanların kadın ve hayvan hakları konusunda mesafe alamamış olmasının kendisini üzdüğünü belirtti.

'Robot Oyuncu' konusunda da açıklama yapan Aypera, "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler,biliyorum. Bu nedenle Robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok." dedi.

Aypera, hikâyesini merak eden ve kendisiyle tanışmak isteyenleri, 1 - 6 Haziran tarihleri arasında Contemporary İstanbul'da düzenlenecek olan ve Plugin Yeni Medya Bölümü'nün küratörü Esra Özkan ile yapacağı özel bir röportajın da yer alacağı sergisine davet etti.

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