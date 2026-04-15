Rockstar Games hacklendi! GTA 6 tarihi gecikti mi? GTA 6 ne zaman çıkacak?
ROCKSTAR GAMES HACKLENDİĞİNİ DOĞRULADI
Paylaşılan bilgilere göre siber saldırının doğrudan Rockstar Games altyapısına yönelik olmadığı, kullanılan üçüncü taraf hizmetler üzerinden gerçekleştiği öne sürülüyor. Özellikle bulut tabanlı veri platformu Snowflake üzerinde olağan dışı hareketlerin tespit edildiği ve bu durumun Anodot entegrasyonu aracılığıyla ele geçirilen kimlik doğrulama token’larıyla ilişkili olabileceği ifade ediliyor.
Rockstar Games ise yaptığı açıklamada olayın kapsamının sınırlı olduğunu, yalnızca kritik öneme sahip olmayan bazı şirket içi verilerin erişime açıldığını belirtiyor. Şirket, yaşanan bu durumun operasyonları ya da oyuncu verilerini etkilemediğini vurgularken, şu ana kadar herhangi bir kullanıcı verisi sızıntısına dair somut bir bulgunun bulunmadığını da özellikle dile getiriyor.
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games tarafından yapılacak yeni bir resmi açıklama beklenirken, GTA 6’nın konsol tarafında 19 Kasım 2026 çıkış tarihi gündemdeki yerini koruyor.
PC SÜRÜMÜ NE ZAMAN?
Oyuncular bu tarihin kesinleşmesini yakından takip ederken, PC sürümünün her zaman olduğu gibi daha geç gelebileceği ihtimali de konuşuluyor. Bu nedenle birçok kullanıcı, GTA 6’nın bilgisayar versiyonunun 2027 yılına sarkabileceği beklentisine yönelmiş durumda.