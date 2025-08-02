Roger Waters, Filistin için beste yaptı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sık sık tepki gösteren Roger Waters, sosyal medya hesabında, "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin (Oh my sisters help me to open their eyes)" adlı şarkısının videosunu paylaştı.

Waters, şarkıda şu ifadelere yer verdi: Seni iyi hatırlıyorum, nerede durduğunu, nereye düştüğünü. Vahşice katledildin ama ruhun hala yaşıyor. Rachel Corrie ve Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl ve Anne Frank. Iman Al Hams, birçok ülkeden birçok kız kardeş. Ah, kız kardeşlerim gözlerini açmama yardım edin. Rezidans dairelerinden bakıldığında onlara karınca gibi görünüyor olmalıyız. Uyan... Hepimiz kadın ve erkeğiz. Yazıklar olsun kanayan yüreğime...

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Waters'in Filistin bayrağının önünde durduğu bir fotoğrafla başlayan videoda, 2003'te Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, 2004'te İsrail tarafından Gazze'de öldürülen öğrenci Iman Al Hams, 11 Mayıs 2022'de Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile yer aldı.