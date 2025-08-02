Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Roger Waters, Filistin için beste yaptı - Magazin haberleri

        Roger Waters, Filistin için beste yaptı

        İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters, İsrail ve Nazi Almanyası tarafından öldürülen kadınları anarak yaptığı bestesinde, Filistin'deki insanlık krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 12:20 Güncelleme: 02.08.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin için beste yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sık sık tepki gösteren Roger Waters, sosyal medya hesabında, "Kız kardeşlerim, gözlerini açmama yardım edin (Oh my sisters help me to open their eyes)" adlı şarkısının videosunu paylaştı.

        Waters, şarkıda şu ifadelere yer verdi: Seni iyi hatırlıyorum, nerede durduğunu, nereye düştüğünü. Vahşice katledildin ama ruhun hala yaşıyor. Rachel Corrie ve Shireen Abu Akleh, Marielle Franco, Sophie Scholl ve Anne Frank. Iman Al Hams, birçok ülkeden birçok kız kardeş. Ah, kız kardeşlerim gözlerini açmama yardım edin. Rezidans dairelerinden bakıldığında onlara karınca gibi görünüyor olmalıyız. Uyan... Hepimiz kadın ve erkeğiz. Yazıklar olsun kanayan yüreğime...

        REKLAM

        Waters'in Filistin bayrağının önünde durduğu bir fotoğrafla başlayan videoda, 2003'te Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie, 2004'te İsrail tarafından Gazze'de öldürülen öğrenci Iman Al Hams, 11 Mayıs 2022'de Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile yer aldı.

        Waters, paylaşımında, Nazi Almanyası'na karşı çıktığı için idam edilen aktivist Sophie Scholl ile Holokost'ta Nazi toplama kampında hayatını kaybeden Yahudi günlük yazarı Anne Frank'in yanı sıra 2018'de Brezilya'da suikasta uğrayan aktivist ve insan hakları savunucusu Marielle Franco'ya da yer verdi.

        Roger Waters, Filistin için sahnede
        Roger Waters, Filistin için sahnede Haberi Görüntüle

        Roger Waters, daha önce de Filistin'e yönelik destek açıklamalarıyla gündeme gelmiş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirmişti.

        Sanatçının son paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Roger Waters
        #Filistin
        #gazze
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        Türkiye'den Suriye'ye doğalgaz akışı başladı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Trump, İstatistik Bürosu Başkanı'nı kovdu
        Trump, İstatistik Bürosu Başkanı'nı kovdu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        24 yıllık araştırma dünyaca bilinen tıp dergisinde yayımlandı; aşı karşıtlarına yanıt oldu
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!
        Sahte e-imza sistemiyle istila girişimi!