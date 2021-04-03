Rojin Haspolat kimdir? Sorusu merak ediliyor. Ünlü futbolcu Ozan Tufan nikah masasına oturan Rojin Haspolat sosyal medyanın gündeminde. Peki, Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında? İşte Rojin Haspolat hakkında merak edilenler...

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

14 Eylül 1992 doğumlu olan Rojin Haspolat Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Ozan Tufan'la 2 yıldır birliktelik yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

Yaklaşık 2 senedir birliktelik yaşadıktan sonra, 28 Eylül 2020’de nişanlanan Ozan Tufan ve Rojin Haspolat çiftinin nişan kurdelesini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kesti. Törende sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı. Ozan Tufan, menajeri Mirsad Türkcan ile Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşımıştı.

Ozan Tufan ile Rojin Haspolat, 31 Mart Çarşamba günü Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen bir törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Emre Belözoğlu yaptı.